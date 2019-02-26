〈北部〉南庄山區沒水用 消防水車支援

2019-02-26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣入冬後少雨，南庄鄉山區東河村、蓬萊村皆使用山泉水或簡易自來水，但水源逐漸枯竭，山區民生用水陷入危機，上週向天湖部落向消防隊申請載水應急，此外也希望於三角湖上游施作小型攔水壩，汲取溪水提供穩定供水；儘管上週末雖有降雨稍解旱象，但居民仍憂心若春雨未持續，恐將無水可用。

入冬少雨 山泉水源枯竭

南庄鄉東河村、蓬萊村住戶約一千多人，由於位處山區，自來水管未能延伸入山，居民民生、農業用水多取自山泉水及簡易自來水，但入冬少雨經常遇到水源枯竭情況，苗縣議員楊文昌表示，冬季山區只要一個月餘未降雨，當地用水就陷入窘境，不僅難以支持耕作，連一般民生用水都成問題。

當地居民說，過去皆於山區接簡易水管至儲水塔，再分送至各家戶，但近期上游水源枯竭，僅剩涓涓細流及裸露大石，上週向天湖部落已無水可用，距離水源處又遠達九公里，取水不易，只能商請消防隊載運水車上山解燃眉之急。

楊文昌說，上週末第一波春雨鋒面帶來降雨，暫時紓解山區旱象，但倘若無持續降雨，恐怕半個月後又得面臨無水可用的窘境，希望有關單位能協助解決。

爭取自來水管線延伸

南庄鄉長邱梓增表示，目前正極力向台灣自來水公司爭取延伸自來水管線，布建於蓬萊、東河街道主要住宅區，使水源得以分流，無須集中搶用山區用水。

此外，南庄鄉公所也正向原住民委員會提出申請補助八百萬元，擬於向天湖上游施作小型攔水壩，藉此解決供水問題。但現階段仍只能呼籲民眾節約用水，並請簡易自來水管理委員會調配各地、各時段水量，並期盼春雨能持續，為山區解渴。

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