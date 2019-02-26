〈北部〉召募寄養家庭 桃市府提高部分補助

2019-02-26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市目前有五百餘名需安置的兒童，但寄養家庭僅有七十九戶，只能照顧一○一名兒童，寄養家庭戶數嚴重不足。市府社會局昨天透過記者會公開召募寄養家庭，市長鄭文燦期盼有更多家庭「打開家門，讓愛住進來」，讓每個孩子都能夠在充滿愛的家庭中，順利健康成長。

鄭文燦指出，去年有廿戶申請成為寄養家庭，經職前訓練課程及實際審查，有十戶成為寄養家庭的新血。他表示，寄養家庭去年的安置補助費為二萬一千元至二萬三千元，有感於寄養家庭照顧的辛勞，市府今年調高特殊身心兒少寄養服務費至二萬五千元，也編列照顧未滿三歲兒童的用品費首月三千元，未來會逐步提高寄養費用，也會仿照準公共化保母計畫，提供寄養家庭照顧津貼，給予更大的支持。

鄭文燦說，有意願申請為寄養家庭者，只要結婚兩年以上，且申請人與配偶年齡均於廿五歲至六十五歲間，家庭狀況良好，具有照顧兒童與少年的能力，經審核通過，都有機會加入寄養家庭行列。

鄭文燦表示，寄養家庭的家長可以說是孩子們的貴人，市府的福利雖然有限，但因寄養而產生的親情無可取代，也是人生中相當難能可貴的經驗，呼籲更多家庭加入寄養家庭行列，呵護更多兒少能順利成長。

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