〈北部〉蓋賽車場防制改裝車？ 桃市府：可以研議

2019-02-26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕改裝汽機車深夜橫行住宅區，噪音讓人不得安寧，市府環保局昨在議會專案報告時，多名市議員要求對噪音取締有進一步作為，國民黨籍市議員舒翠玲更建議市府研擬提供賽車場地，讓青少年能有宣洩空間。環保局表示，對比二○一五年，去年噪音陳情已減少六十六．五％，會持續會同警方取締改裝車；對於賽車場的建議，市府回應可以研議。

噪音擾民 議員要求取締加把勁

舒翠玲認為，市府環保局與警察局一味地防堵改裝車，根本是「大砲打小鳥」，桃園還有未開發的地方，可以打造成機車、汽車賽車的場所，讓喜歡開快車的民眾有發洩管道，且賽車場還能進一步發展成賽事場所，帶動桃園的觀光發展。

無黨籍市議員牛煦庭也表示，環保局設立噪音檢測站的成效有限，應該從源頭管理，除了與員警加強非法改裝車取締、強制回監理站驗車，建議可納入科技執法，運用監視器結合噪音監測設備取締。

環保局：陳情案 3年減少66％

環保局指出，對於改裝車的噪音擾民，會加強各級學校宣導，並規勸改裝車業者，也會與警方加強取締。不過數據顯示，噪音陳情案去年為一四一八件，對比二○一五年的四二三六件，三年來已下降了六十六．五％。

科技執法 技術問題仍待克服

針對科技執法，環保局表示，已研究在路邊架設噪音照相機，對改裝車輛可辨識分貝、拍下車牌，但因機器無法辨識聲音來源及種類，技術問題仍待克服。

警察局也表示，針對易發生飆車的時間與路段，已要求各分局就熱點區域及相毗鄰地區的聯外道路強化取締勤務，也會在改裝場所附近加強稽查，並持續配合環保局的路檢取締。對於興建賽車場的建議，市府回應說，議員們的建議只要法規可行，都可以研議。

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