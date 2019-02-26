〈北部〉景點避塞 大溪警建議走替代道

2019-02-26

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪、復興兩區是熱門觀光景點，二二八連假民眾出遊，國道三號大溪交流道南下匝道將從廿八日上午七點至中午十二點實施高乘載管制，大溪警分局也列出八處連假易壅塞路段及建議替代道路，將於各瓶頸或易壅塞路段加強疏導車流，呼籲民眾配合疏導作為，維持交通秩序。

八處易壅塞路段包括國道三號大溪交流道，介壽、員林路圓環，武嶺橋西端、五岔路口、桃五十九之一線、台四線、兩蔣文化園區、百吉隧道東端、台七線十四．五公里商圈。

警方建議大溪鬧區的替代道路，欲往台北方向者可改由中華路或文化路接信義路往新北市三峽區；往桃園、台北方向可行駛中庄便道往大鶯路接桃五十六線往八德、桃園或直行往新北市鶯歌區。

復興區台七線的車輛，往新竹方向者建議改由桃一一八線羅馬公路往新竹縣關西鎮，往台北方向建議改行台七乙線往新北市三峽區，往桃園方向建議改行桃六十三線及慈恩路接環湖公路往龍潭區。

另外，大溪老街老城區停車位有限，建議民眾將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場，再步行至大溪老街。

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