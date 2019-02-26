〈北部〉北橫櫻花季起跑 228連假上巴陵花滿開

2019-02-26

〔記者李容萍／復興報導〕春天到北橫賞櫻正是時候！北橫公路（台七線）從慈湖起至拉拉山上巴陵神木路、中心路有著上萬株不同品種的櫻花，每年一月初至三月底，櫻花依海拔及氣候溫度陸續綻放，點綴在翠綠山林中，構成浪漫又美麗的春景；市府風景區管理處昨起至三月廿四日推出北橫櫻花季系列活動，其中北橫櫻花勇士完騎認證、櫻花季攝影比賽線上報名都已開跑，後續還有櫻花季音樂會、拉拉山賞櫻FB打卡按讚送推廣品等活動。

恩愛農場賞櫻 花期到三月中

風管處長廖育儀指出，北橫沿線的櫻花品種有山櫻花、八重櫻、吉野櫻、昭和櫻、富士櫻、霧社櫻、千島櫻、松月櫻等；上巴陵種植了上千株櫻花的「恩愛農場」，富士櫻花已盛開，千島櫻已開五成，預計二二八連假會達到最盛，花期可持續到三月中旬。

北橫櫻花季活動期間，上午十一點至中午十二點將視農場停車位數開放一梯次小客車上山，中午十二點至下午一點均須搭接駁計程車進入，民眾車輛可停放上巴陵一一六線公路管制區，接駁計程車上山、下山，每人車資一百元，農場另收每人一百元維護費。

櫻木花道也美 下巴陵下月接棒

廖育儀說，中巴陵「櫻木花道」的櫻花也已盛開，花期可到三月上旬，遊客須以步行進入賞櫻步道，車輛可停放私人停車場；下巴陵「遊客中心」前的櫻花預計三月初盛開、花期可持續到月底，風管處提供遊客中心旁及停機坪停車場兩處，三月九日、十日、十六日、十七日、廿三日、廿四日上午十點至中午十二點都有音樂會，邀請在地學校、社團與表演團體演出。

櫻花勇士完騎認證 限量報名

北橫櫻花勇士完騎認證規劃兩條認證路線，拉拉山站活動時間為三月九日、十六日，從頭寮經國紀念館往三民、羅浮遊客中心、巴陵大橋、拉拉山遊客中心；東眼山站活動時間為三月十日、十七日，路線從頭寮經國紀念館往角板山行館園區、東眼山國家森林遊樂區。採網路報名、每場次限額三百名，剩餘名額開放現場報名。

攝影比賽開鑼 金牌獎五萬元

今年增辦的攝影比賽，參賽作品限定從昨起至三月十五日於拉拉山拍攝，金牌獎金五萬元、銀牌三萬元、銅牌二萬元，優選十名、獎金各三千元，佳作卅名、獎金各一千元。此外，三月九日至廿四日期間的週六、日，在拉拉山巴陵地區櫻花景點拍照，到「來企桃．樂陶陶」與「羅浮溫泉．湯旅」粉絲頁打卡按讚並分享賞花心得，可獲活動推廣品一份，每天限量二百份，領取地點在拉拉山遊客中心。

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