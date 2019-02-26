〈北部〉新制選志願 二階面試很關鍵

2019-02-26

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕一○八學年度大學學測成績昨公布，今年首度變革為五選四科新制度，苗栗縣榜首落在私立建臺高中，為唯一五科滿級分。而面對新制選填志願，苗栗高中校長黃國峰則建議，學子們可先依自身志向選擇校系，後再參考在校成績及往年錄取標準作為排列志願序的依據。

教師籲勿為提前錄取倉促選系

今年學測新制上路，許多學生擔憂無往例參考，恐難預估落點，建臺高中輔導老師黃珮鵑表示，第二階段的面試將成關鍵，學生勿為提前錄取而忽略選系的重要，校方也將辦理多場說明會及邀請大學教授到校輔導，協助學生找到適合理想校系。

黃國峰指出，新制可讓學子們更能適性發輝，而社區高中的學子則能透過繁星推薦錄取更好校系，因此選填志願時應耐心且細心地尋找自己「非常喜歡」、「不排斥可以接受」等級區分的校系，再參考在校成績百分比及歷年最低錄取標準，排列合適志願。

打破明星學校迷思 深入了解志向

竹南高中秘書張美珠認為，新制設計為打破明星學校迷思，因此將輔導學生深入了解志向及理想校系，作為選填志願依據。

奪下全縣榜首的建臺高中學生張哲愷分享讀書訣竅，強調上課專心很重要，念書時則隔絕3C產品，而因深受在法院工作的父親啟發，將申請台大法律系，立志當法官。苗栗高中學生黃子軒學測五科七十三級分，目標台大資工系；創校史紀錄的竹南高中學生何柏翰也考出五科七十三級分佳績，未來希望從醫。

此外，竹南高中新二代學生李意淋雖父親早逝，外籍母親獨力支撐家計撫養兩姊妹，但她努力向學並打工分擔家計，這次也考出選考四科四十九級分佳績，希望拚上國立大學，早日工作孝順母親。

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