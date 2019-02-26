〈北部〉終結學測放榜新聞 竹市3校跟進

2019-02-26

竹中、竹女和實中 尊重學生意願

〔新竹記者／連線報導〕響應高雄女中學生發起的終結放榜新聞，新竹市實驗中學、新竹高中和新竹女中三所明星高中也跟進，三所學校都強調尊重學生意願，只提供簡單數據，加上今年學生多是選科考試，明星高中學生選擇國外就讀的意願也提高。

新竹女中表示，今年學測成績四科滿級分有十一人，五科滿級分有一人，學生整體表現優於歷年，校長呂淑美提醒學生，今年約有七成三的科系改變篩選倍率和採計方式，學生在進行個人申請時要多注意。

新竹高中傳統五科滿級分七十五級分有一人，七十四級分一人，七十級分以上六十七人。另傳統自然組、考國英數自四科的六十級分有七人，五十九級分十六人、累計廿三人，五十六級分以上一百四十人。

傳統社會組、考國英數社四科的六十級分一人，五十九級分八人、累計九人，五十六級分以上七十五人。另竹中今年有四分之一學生、一百八十一人數學科滿級分，是學生表現最佳科目。

竹北高中國英數自四科最高五十九級分，國英數社四科最高五十七級分。高二時參加全國高中英語演講比賽獲得優勝的張辰暘，平常喜歡閱讀英文課外讀物，勤背單字，讓他多益拿到九百七十五分、學測英文滿級分。六家高中學測四科最高五十九級分，五十級分以上有三十多人。關西高中五十六到六十級分之間的學生比去年多了六人，五十級分以上的也有十一人。

湖口高中劉謙國英數自五十五級分，數學及自然均為十五級分。校方表示，劉謙家境清寒，從不補習苦讀向學，高二時參加北二區高中數學科展，還獲得佳作。

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