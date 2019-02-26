〈北部〉《桃園》學測採計四科新制 競爭白熱化

2019-02-26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕大學學測成績昨天公布，今年因首度調降學測參採科目，出現同級分的情況激增，專家預料第二階段的競爭將更為白熱化。市府教育局高級中等教育科長林光偉提醒考生，今年學測首度可採五選四，變化較大，為了避免落榜，選填志願時應審慎思考，多了解自己興趣所在，以及選填學系的採計條件。

林光偉指出，因應十二年國教加上招考新制，今年大學學測將原為必考的國、英、數、自、社五科，改為可選考四科，同時「繁星推薦」及「個人申請」的二大甄選入學管道，各大專院校甄選入學最多也只能採計四科學測成績。

沒有前例 填志願務必做好功課

林光偉表示，今年因為是新制上路，沒有往例可循，要推估各校系通過篩選的標準更困難，因此考生在選填志願前，務必做好功課，更建議要思考清楚個人的志趣，衡量校系的選才條件、掌握對自己比較優勢的科目來選填志願，才能有更高的機會進入滿意的校系。

武陵高中校長林煥周表示，學測成績採計方式改變，相同分數的考生比例增加，他認為，在競爭者變多的情況下，考生於第二階段面試得更努力表現，才有機會贏過對手。

林煥周說，高中考上第一志願的學生，當初國中考高中時應該是五科都很強，就讀第二志願者，可能是某個科目較弱，現在面臨大學考試制度的改變，他認為，前者得要有更優秀的表現，後者更有追上前者的機會。

二階甄試對手變多 要多加準備

他表示，考生即便通過第一階段篩選、進入第二階段甄試的門檻，仍得對各志願校系的甄選科目多加準備，才有機會贏別人，學校也會調整教育方向，鼓勵學生不只把書念好，平時也應多累積學習歷程。

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