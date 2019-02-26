〈北部〉體育兼顧學業 武陵高中籃、排球隊長用學測證明

2019-02-26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕大學學測昨天公布成績，武陵高中有七人五科滿級分、七十級分以上共有一一七人，四科六十分滿級分有卅八人。難能可貴的是，武陵男子籃球隊隊長游柏仁取得七十四級分佳績，他說，球隊訓練辛苦且花費許多時間，但只要有讀書的規律，做好時間分配，學業與夢想就能兼顧，這證明學體育的孩子，也能兼顧學業。另外，男子排球隊隊長陳皓偉也獲得四科五十九級分的好成績。

游柏仁感慨的說，武陵的多數家長認為進校隊打球會影響學業，極力反對孩子投入球隊，籃球隊上的十個高三生，就有八人是瞞著父母打球，髒掉的球衣還得拜託同學帶回家洗，比賽時看見對手家長到場為孩子打氣，卻不見自己家人的喝采。去年校隊得到全市第二名，很多隊員都無法和父母分享喜悅。

對於學測能考出好成績，游柏仁說，即使加入籃球校隊，他還是認為學生的義務就是把書讀好，保持一定的成績，盼用自己的成績向家長們證明打球不會荒廢學業，扭轉家長的觀念。

武陵高中獲七十五滿級分者分別為數理資優班王以德、王崇安、高柏瑋及賴子聿，以及醫科班陳隨文、賴瀚宇及陳怡安。

王以德第一志願台大醫學系，他讀書之餘都靠下圍棋、拉小提琴紓壓；國中就攀上玉山的王崇安，高二參加全國學科能力競賽獲得地球科學一等獎、天文科特別獎殊榮，第一志願是台大電機系。

學測考完前都沒用過手機的賴子聿，是學校合唱團副團長，他分享讀書方法是「對的時間做對的事情」。原本成績普通的賴瀚宇，因為進入醫科班帶給他讀書動力，目標是台大醫科。

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