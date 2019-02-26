〈北部〉《學測成績公布》清潔工之子 楊宇荃拚無國界醫生

2019-02-26

〔記者許倬勛、周敏鴻、魏瑾筠／桃園報導〕大學學測昨天公布成績，今年首度變革為五選四科新制度，全市共有十一人報考五科滿級分，分別為國立武陵高中七人、私立復旦高中二人、私立治平高中一人、私立新興高中一人。

家計全靠單親媽 他苦讀回報

「自古將相本無種，我媽媽是清潔工，我以後會是無國界醫生！」獲得五科七十五滿級分的治平高中楊宇荃說，很心疼媽媽的奉獻犧牲，能為她做的事就是把書讀好，未來將攻讀醫科，當無國界醫生，到偏鄉與貧窮國家救人。

楊宇荃說，他從小父母離異，家計全靠中國籍的母親一肩扛起，媽媽在商業大樓當清潔工，每天早出晚歸從不喊累，總面帶笑容提醒他要好好讀書，還自嘲是負面教材，不能讓兒子重蹈覆轍，努力提供最好的學習環境給他。

聽媽媽的話 他要穿白袍助人

前年楊宇荃與母親返回中國福建娘家時，因水土不服上吐下瀉，當下卻找不到診所就醫，花了兩個多小時車程到市區就診，這讓他深感偏遠農村醫療資源匱乏，他忽然想起母親的叮嚀：「有能力、有機會就要幫助人！」當下立起當醫生的志願，希望未來能穿上白袍走遍天涯海角，為改善世界的醫療資源分配盡份心力。

父曾心肌梗塞 袁睿廷立志從醫

治平高中袁睿廷選考四科繳出六十滿級分，他說，高二段考期間因擔任國小老師的父親突然心肌梗塞，他趕到醫院得知爸爸的心跳、呼吸曾停止廿多分鐘，幸經手術恢復健康；目睹爸爸在鬼門關前走一遭，袁睿廷決定把每天當成最後一天活，也決心要當心臟外科醫生，期許能幫助更多人脫離病痛。

復旦高中曾羽廷、邵柏為都拿下五科七十五滿級分，兩人謙說自己不算特別聰穎，讀書就靠「勤字訣」，遵循上課專心、下課複習的原則，遇難題追根究柢，剩下的就靠臨場反應和老天保佑。

新興高中考取七十級分以上共十六人，其中陳子頎獲五科滿級分，他歸功師長的熱心指導、同學間良性競爭，讓他能保持高昂的讀書動力，幸運考取滿級分。

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