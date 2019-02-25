〈北部〉寄養家庭23年 葉月桃獲感謝狀

2019-02-25

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮家扶中心自一九八四年開辦寄養家庭服務，服務長達二十三年的葉月桃昨獲頒感謝狀。她說，曾遇到過長疥瘡、營養不良、肺結核、和長期被疏忽照顧的孩子，印象很深刻，這些寄養孩子為家裡帶來許多改變，讓家庭成員有更緊密連結。

寄養媽媽葉月桃自一九九五年起加入寄養家庭，今年選擇退休轉為家扶志工，服務二十三年期間帶過十三名寄養童。她說，印象很深刻的小翔（化名）剛到家裡的時候當時還是小一，吃飯是用手吃飯，許多生活習慣因原生家庭長期疏忽照顧並未被建立，連大小便都無法自理，如今小翔已成家立業，看到他一路成長，真的很感動自己曾參與。

十多年前許多人對於「寄養」很陌生，對「寄養孩子」這個身份多少會有不同的眼光、標準與誤解，倡議至今，已經有越來越多人認同與肯定寄養家庭為社會帶來的正向力量。葉月桃說，最近還有一位過去帶過的寄養童，在外頭遇到主動打招呼，感性的說：「阿姨，我好想念你的絲瓜麵」，這句話讓她感動得眼眶泛淚。

目前花蓮由縣府核發聘任書寄養家庭包含新城四戶、花蓮十六戶、吉安二十六戶、壽豐二戶，共有四十八戶，花蓮南區目前無寄養家庭。花蓮家扶盼能招募更多寄養家庭，本季招募說明會預計在三月十六日下午三點至五點在花蓮家扶中心二樓辦理。

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