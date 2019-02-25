〈北部〉終結放榜新聞 宜花4校今不跟進

2019-02-25

〔記者張議晨、花孟璟／綜合報導〕大學學測今天公布成績，高雄中學、高雄女中學生發起終結放榜新聞連署，部分學校響應，宜蘭縣宜蘭高中、蘭陽女中及羅東高中等三所國立高中表態不跟進，但個別學生是否受訪，會尊重當事人意願。另外，花蓮高中也表示，今天學測成績公布仍會開記者會；花蓮女中則表示，將配合學測成績單公布後不發布新聞，但確定錄取後會有新聞。

雄中、雄女學生認為，放榜急著找滿級分同學拍照受訪，恐加深升學主義對成績和成功想像的迷思，忽視升學體制中階級問題，在今年學測公布成績前，發起「終結放榜新聞：拒絕成功模板，停止製造神話」連署，包括北市建中、北一女等名校學生都響應。

不過，宜中、蘭女、羅高等三校，對於終結放榜新聞連署之舉，持不同看法，直指學生成績優異者，透過新聞報導給予適度鼓勵，將有正向作用。

宜中、蘭女、羅高︰尊重學生受訪意願

宜中校長王垠說，太聚焦在滿級分與高學業表現，其實相當偏頗，從另個角度來看，原先學業表現不理想，仍努力克服難關取得好成績，散播正向影響力，應該加以鼓勵，但會在尊重學生前提下，安排學生受訪。

蘭女校長曾壁光表示，教育本質在培養尊重別人，學測成績公布後，學生是否受訪，必須尊重個別意願，校方不會勉強，早在雄中、雄女發起這項訴求前，蘭女已經先行，取得學生意同意才會安排採訪。

羅高校長謝寶珠說，任何成績公布前，學校都會詢問學生受訪意願，不論學業成績及其他表現，學生表現優異或有正向價值，校方透過各種方式給予鼓勵，藉此帶動社會正向發展。

花女︰確定錄取學校後才發布新聞

花蓮女中教務主任張家誠說，前年建中有學生假冒同學身分受訪，引發爭議，去年雄女學生受訪事件也被網友關注，為此，校方去年起學測、指考成績公布後已無邀請媒體採訪。他說，今年推甄只採計四科，因此有些學生可能放棄弱科，估計五科滿級分學生會比往年減少，也因此新聞追訪「滿級分」學生今年已無意義。

他也說，每年繁星、推甄針對醫學系分成二階段，分別是資料審查、面試，第一階段通過就有媒體主動詢問「醫學系通過人數」，但第一階段通過不代表一定面試能過關，就有學生一階段放榜受訪，二階段面試被刷下，「叫學生情何以堪」？

他說，針對「終結放榜新聞」花蓮女中很配合，未來也將只針對確定錄取學校的升學結果，進行記者會來說明，「這樣來上新聞比較有實際意義」。

花中︰不讓學生努力成果遭埋沒

花蓮高中主任李運生則說，該校沒有「終結放榜新聞」的打算，今天上午十一點還將照常舉辦學測成績發布的記者會，學校不會讓學生努力的成果遭到埋沒。

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