〈北部〉鳥族救命中途之家 夫妻攜手共築

2019-02-25

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛和妻子張之十有四隻「鳥」子女！牠們分別是綠繡眼、樹鵲、竹雞及金背鳩，幾乎都是落巢後被人拾起送往劉家安置、寄養。儘管這群「鳥」子女，平凡到在路旁、公園到處皆是，但夫婦倆基於「命命等值」的觀念，一樣「惜命命」，讓劉家宛如野生鳥兒的中途之家。

劉創盛、張之十愛心守護

劉家夫婦近六、七年來，共代養了落難雛鳥少說不下二、三十隻，有紅嘴黑鵯、樹鵲、金背鳩、麻雀、家燕、藍鵲及五色鳥等，應有盡有，人鳥間也添了許多有趣的點滴。

像是紅嘴黑鵯屬「螞蟻」，貪吃甜食，有一回一隻尚無自己覓食能力的小紅嘴黑鵯飛出門，劉創盛擔心牠挨餓，只好祭出牠最愛的優酪乳，成功把牠拐回家；還有另一隻，曾從劉創盛的嘴中搶走太陽餅。

模仿聲音互動宛如一家人

劉創盛發現，鳥類是天生的語言學家，不只是八哥、九官鳥很會模仿聲音，紅嘴黑鵯也會學電話鈴聲且幾可亂真；包括現在家裡的樹鵲，不僅會模仿張之十接電話時「喂」的聲音，就連她咳嗽聲也模仿得維妙維肖。 金背鳩則只要看到劉創盛洗完頭髮出來，金背鳩就會湊熱鬧搶吹風機。

劉家就像是個鳥類「種族大熔爐」，牠們不僅各自可以跟人互動猶如犬貓般親暱，各「鳥」之間也很相親相愛，甚至會發展出「跨種族」之愛；近來金背鳩先生頻頻對竹雞小姐示愛，讓劉創盛啼笑皆非。

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