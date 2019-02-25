〈北部〉新竹公園櫻花綻放 遇雨添浪漫

2019-02-25

〔記者王駿杰／竹市報導〕睽違兩年的新竹公園賞花季回來了！新竹市政府昨天在新竹公園辦理賞花季活動，雖昨天天公不作美，雨勢不斷，但公園內八百五十棵櫻花樹綻放美景，仍吸引許多民眾欣賞，眾人撐著傘在雨中賞櫻，加上市府多場音樂藝術表演，為新竹公園增添浪漫風情。

市長林智堅指出，耗資六億元的新竹公園再生跨域亮點工程歷經一年多施工，去年九月底開放「麗池園林」恢復園林水岸景致，強調自然、綠色、親水，除保留古蹟與老樹，也延續櫻花景觀，創造櫻花坡意象，讓民眾可在櫻花季節以不同高度欣賞櫻花之美。

市府城市行銷處指出，每年二、三月是新竹公園櫻花綻放的季節，因此規劃「新竹賞花季」系列活動，昨天「野餐日」邀請民眾造訪新竹公園，雖遇上陰雨，但美景當前，仍澆不熄民眾賞櫻熱情；而在室內展演場地「風livehouse」的音樂及街頭雜耍等表演，更炒熱活動氣氛。

城銷處表示，三月九日將辦理「健行趣」，會將十八尖山幸福亭當成起點，沿線安排五處闖關卡，只要過關就可領取小樹苗，過三關還可抽新竹在地美味早餐兌換券。竹市暖冬加碼也會補助到三月三日，歡迎造訪新竹公園賞花或參加健行闖關，一同感受新竹春意的生機盎然。

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