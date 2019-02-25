〈北部〉化廚餘為肥料 苗市公所添利器

2019-02-25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所為了減少垃圾處理費支出及便民，在各里設置廚餘回收桶，平均每天回收五十噸廚餘，但去年底碰上非洲豬瘟防疫，使得回收廚餘僅能以堆肥處置，但越堆越多不是辦法，送焚化廠也開銷大，爭取環保署經費補助，已添購一部廚餘脫水破裂機，可將民生廚餘再製成肥料種花草，現正驗收中。

處理日回收50噸廚餘

垃圾分類政策宣導行之有年，但市公所清潔隊發現，常見垃圾、廚餘混雜，經垃圾車壓縮後，湯湯水水沿途滴漏，影響環境衛生，也增加進焚化廠過磅重量，提高焚化費用支出；前市長邱炳坤於前年底，在各里擺放廚餘桶，落實加強家戶廚餘回收。

此項措施，讓無法配合線上收集廚餘的民眾方便，也有效提升廚餘回收量；但去年下半年，中國爆發非洲豬瘟，台灣於去年底起展開防疫大作戰，使得回收廚餘的處理，成了棘手問題。

購進廚餘脫水破裂機

公所清潔隊長孫春明表示，因中央規定廚餘餵飼之養豬場，廚餘應經攝氏九十度以上，高溫蒸煮至少一小時後始可餵飼，也讓公所回收的廚餘乏人問津，只好採堆肥處置。但公所平均一天可回收五十噸廚餘，堆肥量越來越多也不是辦法，若採進場焚化，一噸也要一千元，是筆不小開銷大，遂爭取環保署經費補助，已添購一部六百多萬元的廚餘脫水破裂機。

孫春明說，機器可將廚餘再製成肥料，驗收中，未來正式上線後，再製而成的肥料，也可供鄉親取用，作為栽種花草之用。

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