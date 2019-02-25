〈北部〉傳唱客家山歌55年 千人展歌喉

2019-02-25

〔記者蔡孟尚、鄭名翔／綜合報導〕昨天是客家天穿日，連續五十五年在天穿日舉辦、號稱全台最大的台灣客家山歌比賽，昨天在新竹縣竹東鎮戲曲公園登場，為期四天的賽程有一千二百二十三名山歌好手一展歌喉。另，新竹縣新埔鎮的「新埔花燈迎天穿」踩街活動，場面熱鬧；苗栗縣政府也邀請榮興客家採茶劇團於客家圓樓帶來「姻緣沒錯配」戲劇演出，也讓人看得逗趣。

昨起四天賽程 吸一二二三名好手較量

台灣客家山歌比賽在各里、社區等十八個團體組成的隊伍熱鬧踩街，揭開序幕。竹東鎮長羅吉祥說，台灣客家山歌賽從一九六五年、時任鎮長古燧昌起於天穿日舉辦迄今，不僅是客家藝文界的年度盛事，也為客委會客庄十二大節慶之一，每年吸引全國好手參加。

金曲入圍曾仲瑋 報名挑戰傳統三大調

今年合唱組有廿四隊七百四十四人、個人組有四百七十九人，總計一千二百二十三名參賽；年紀最大的九十四歲、最小的四歲。曾入圍金曲獎最佳客語歌手的竹東在地青年曾仲瑋也報名挑戰傳統三大調。竹東鎮公所表示，廿七日的星光大道頒獎閉幕晚會中，將邀請JF太鼓團、金曲獎客語團體「二本貓」、客家歌手黃瑋傑等團體和歌手演出。

天雨寒冷 縣府取消國中小、幼兒表演

傍晚在新埔鎮中正路登場的「新埔花燈迎天穿」踩街，原計四十三個團體參與，但新竹縣政府考量天雨寒冷，取消國中、國小、幼兒園學生組團隊表演，只留高中以上學校和團體，並替踩街人員準備雨衣、薑茶祛寒。

新埔花燈迎天穿 踩街、戲劇演出助陣

竹縣府文化局表示，今年踩街的特色花燈結合柿子、客家獅、桐花及義民祭典等在地產業、文化意象，並安排有台灣傳統陣頭、特技雜耍等精彩表演，雖天公不作美，仍吸引不少民眾冒雨欣賞。

「姻緣沒錯配」內容融合古典唱詞及客家俚語，透過詼諧逗趣的對白及精彩文、武戲，讓台下觀眾看得目不轉睛。苗栗縣長徐耀昌表示，天穿日是客家人感念女媧補天的崇敬意義，過完這天才象徵客庄新年結束，而透過苗栗在地客家劇團的演出也讓更多鄉親看見客家戲曲文化的魅力。

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