〈北部〉桃園燈節閉幕 吸150萬人次

2019-02-25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為期十三天的桃園燈節昨天閉幕，今年燈節沿南崁溪打造四大燈區、四十九組花燈，市府觀旅局統計賞燈人數逾一五○萬人次。市長鄭文燦昨晚於蘆竹燈區主持閉幕儀式感性表示，很捨不得燈節要落幕。他說，今年桃園燈節以魔法童話城為主題，雖然沒有用生肖年的豬，還是讓遊客感受到「看不見的幸福」，是個成功的燈節。

鄭文燦表示，前天他到屏東大鵬灣看台灣燈會，發現台灣燈會預算是桃園的十倍以上，這也讓他決定未來的桃園辦燈節要多花一點錢。此話一出，引來台下一片拍手叫好，他接著說，燈節結束後，將推動「夜遊南崁溪計畫」，市府會重新設計龜山、桃園、水汴頭到南崁的燈光照明系統、步道及植栽等，讓市民晚間在南崁溪畔散步，更能感受南崁溪的美麗及乾淨。

對於有市議員及民眾希望燈節能延期，鄭文燦表示，因為合約的關係「不能改」，但各燈區燈組已被各地區公所認領，將移置其他地方繼續展出，民眾屆時還能前往觀賞。

鄭文燦也說，他很喜歡辦大型活動，包括燈節在內，交通部觀光局一直希望桃園再辦一次台灣燈會，他沒把話說死的表示：「讓我再考慮一下。」

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