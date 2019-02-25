〈北部〉桃園中路二號社宅申請 3月5日截止

2019-02-25

首三日申請逾600件

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「桃園中路二號社會住宅」廿日起受理申請，開放線上、市府二樓穿堂及龜山區住宅發展處辦公室臨櫃方式送件，住發處長莊敬權昨天表示，受理申請三天來已經逾六百民眾遞件；提醒民眾，中路二號社宅申請收件至三月五日下午五點止，請把握時間。

莊敬權指出，中路二號社宅共提供二一二戶住宅單元，申請條件須為十八歲以上國民；設籍桃園市滿一年或於桃市就學、就業；申請者家庭成員於基隆、台北、新北、桃園及新竹縣市均無自有住宅；每人每月平均所得低於五萬一○二三元；不動產總價值低於五四○萬元；且未申請社會住宅、租金補貼、包租代管者。此外，申請政策戶者須另檢附住宅法第四條經濟或社會弱勢相關證明。

莊敬權表示，中路二號社宅租期以三年為一期，得續租一次，合計六年；未來實際入住者，可使用住發處開發的智慧化管理系統，能即時看到社區公告、線上報修、租金繳納情形等。

家具家電專區服務

另一方面，為了協助入住民眾搬家、家具、家電、家飾等需求，住發處也已經著手與優良業者洽談，將建立社宅好夥伴專區提供入住民眾以優惠價格購買產品及服務。

住發處提醒，三月五日受理申請截止後，預定四月起依序舉辦評點、抽籤、看屋及選屋等作業，最快今年九月入住。詳細訊息可至住宅發展處官網及桃園市社會住宅申租管理系統查詢。

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