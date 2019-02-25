〈北部〉集水區遭偷倒 警民合作逮2人

2019-02-25

〔記者李容萍／復興報導〕石門水庫上游集水區的復興區羅浮里七鄰產業道路旁，農曆大年初一（五日）遭人偷倒大量垃圾，曾姓地主通報警方及復興區公所清潔隊處理，數日後現場垃圾量仍持續增加，警方研判偷倒的行為還會再發生，與地主、羅浮里長王國治等人經多日徹夜埋伏，昨天凌晨果然當場查獲徐姓、楊姓男子分別駕駛自小貨車偷倒一般垃圾，經通知復興區公所清潔隊帶回依廢棄物清理法處理。

警方調查發現，徐姓（五十四歲）及楊姓（五十歲）男子均為復興區民，所駕自小貨車上已空無一物，二人應訊坦承從新北市載運垃圾，利用夜間前往羅浮里產業道路旁傾倒，現場垃圾超過十噸，比復興區每日平均清運約九噸的垃圾還要多，嚴重汙染水源保護區。

警訊時，二人對垃圾的來源避重就輕，因丟棄的廢棄物初步認定非事業廢棄物，警方將兩人交由清潔隊依廢棄物清理法第四十一條裁處，依法可處罰六至卅萬元罰鍰。清潔隊今天將現場會勘，儘速清運廢棄物，清除前將先鋪設防水帆布，以避免雨水沖刷產生二次污染。

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