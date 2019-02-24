〈北部〉籌募「豬福金」 花蓮家扶今義賣

2019-02-24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮家扶中心今在門口廣場舉辦「點亮孩子星光，暖心市集」義賣活動，為弱勢孩童籌募新年度的「豬福金」，上午九時正式開賣，昔日受助者及志工也會回娘家共襄盛舉，協助義賣日常生活用品、電器商品、二手衣等好物，力邀民眾一起挖寶，以銅板助人。

花蓮家扶扶助家庭約近一千六戶，約有三千名弱勢孩童需要外界的經濟援助，才能暫解面臨繳交學費與生活費的貧頸、安心就學；家扶今早舉辦的義賣活動，集結上千件用品，義賣所得將全數作為助學「豬福金」，幫助弱勢家庭的小孩穩定就學。

花蓮家扶主任施政延說，家扶基金會自上周起至今日，串聯全台各地家扶中心接連舉辦四十六場「點亮孩子星光」義賣活動，期望籌募開學豬福金（祝福金），感謝花蓮各界踴躍捐贈義賣物資，讓活動可以順利舉行。

他說，花蓮場義賣時間將從今早九時至下午三時，現場會有許多熱心的義工團體及返鄉服務的家扶大專生前來幫忙，並提供銅板價的日常生活用品、電器商品、二手衣等好物讓民眾挖寶，希望各界都能熱心伸出援手，掏出口袋零錢助貧。

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