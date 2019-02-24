〈北部〉需求反應式中巴賠錢 宜縣擬推小黃公車

2019-02-24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府前年推出「需求反應式公車」（DRTS），但二十人座的中型巴士，每班次僅約二至三人搭乘，不敷成本；為降低成本並提高載客機動性，縣府擬推出「小黃公車」，除跑偏鄉固定路線，也會導入預約系統。交通處長林國民說，全案還在規劃階段，未來會到外縣市取經，如果順利，年底就有機會上路試辦。

規劃階段 年底有機會上路試辦

宜縣有四十二條市區公車路線在十二鄉鎮市服務，但壯圍鄉公車涵蓋率低（公車服務家戶與門牌比例，例如門牌一百戶，公車能服務家戶九十，涵蓋率即九十％）；縣府配合交通部公路總局，前年八月在壯圍推出需求反應式公車，盼減少偏鄉發車載不到客情況，並解決民眾搭車需求。

壯圍路線營運一年多 成效不佳

壯圍路線每天共五個班次，兩班固定班次，三班預約班次，約兩小時一班，並建置電話專線通報系統；預約班次須有五名以上乘客撥打專線預約搭車，客運業者才會發車載客，但上路至今一年多，成效不佳，固定班次與預約班次平均，二十人座的中巴每班次僅載客兩至三人，不敷成本。

跑偏鄉固定路線 導入預約系統

經檢討，縣府擬改推出「小黃公車」，盼降低運輸成本，除跑偏鄉固定路線，也會嘗試導入與需求反應式公車相同的預約系統，增加載客機動性；林國民指出，需求反應式公車最大問題，就是民眾沒有習慣使用預約系統，導致載客量不佳，這需要長時間經營，培養民眾使用習慣。

林國民指出，「需求反應式公車」是使用中型巴士，常常坐沒幾人，效益真的不好，降低運輸成本勢在必行，才會規畫推出「小黃公車」，除了壯圍線，其他鄉鎮只要是每班次載客數低於三人的市區公車路線，也會嘗試以「小黃公車」取代。

至於是否擔心「小黃公車」引起計程車業者反彈；林國民指出，小黃公車會與在地計程車業者合作為優先，跑的是既有市區公車路線，不會有搶客的問題，全案還在規劃階段，縣府會先到其它縣市取經，讓規劃更完善。

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