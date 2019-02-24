〈北部〉（苗栗）春耕供水 鯉魚潭水庫即起提高放水量

2019-02-24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕春耕時節到來，農民用水需求也大增，鯉魚潭水庫之前提供有「苗栗穀倉」之稱的苑裡鎮農民每秒三立方公尺（噸）用水，但不少農民反映水量仍不足，揚言抗爭，立委陳超明昨天下午緊急邀集經濟部水利署等單位至苑裡鎮公所協調，水利署允諾今天起增加放水量至每秒五立方公尺至三月十日。

苑裡鎮耕種稻田面積高達一千八百公頃，居全縣之冠，春耕之前不少農民因擔憂用水問題，水利署、台灣自來水公司、苗栗縣政府與苑裡鎮公所、農田水利會等單位曾開會討論，提供每秒三立方公尺用水，但春耕後農民發現用水仍不足，引發民怨。

因水情影響農民生計甚鉅，陳超明昨天邀集水利署、中區水資源局、苑裡鎮公所等單位與農民開會商議供水問題。

有農民發言說，應該直接告知可以提供多少用水，才能真正有感。苑裡鎮代王建鑫、郭汶沂則指出，目前苑裡鎮外區不少溝渠根本「見不到水」，因地面太乾都被吸走。

水利署副署長鍾朝恭昨天允諾，為讓農民可以安心繼續春耕，今天上午六點起至三月十日增加放水量至每秒五立方公尺，並請水利會與水資源局密切跟農民聯繫，若用水量不足可馬上調整。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/