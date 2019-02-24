〈北部〉（新竹）新埔花燈迎天穿 今晚43隊踩街秀

2019-02-24

〔記者黃美珠／新埔報導〕「二○一九新埔花燈迎天穿」系列活動昨天傍晚在間歇的陰雨中，由客家大戲「丈母娘看婿郎」打頭陣揭開序幕，新竹縣長楊文科、新埔鎮長林保祿穿著輕便型雨衣、戴著帽子帶領鄉親一起看戲。今晚接著登場的移動花車踩街秀將有四十三組表演隊伍沿路走秀。為了讓整個活動能順利圓滿進行，新埔警分局將從今天下午二點開始到晚上十點實施必要的交通管制，管制區域分成兩層，請來客留意。

交通管制 今下午二點起跑

新埔分局表示，被劃為第一層管制區的是西起自新埔國中、東到田新路口的中正路段，這裡從下午三點半開始將被封閉，轉作為行人徒步區。

五點半過後，第一層管制區的範圍將延伸到福德路口，以利移動花燈車最後回到藝文廣場展示，預計將持續到晚上八點過後才會撤除管制。

至於第二層管制區就在第一層管制區的前置路口處，在這個區內，因為只有區內住戶的車輛可以進入，所以其他外車一律必須改道。

道路禁停 車沒開走將移置

前述的第一層管制區，在今天中午十二點過後，因為道路二側都只能停放機、慢車輛，自小客車禁止，所以將從前述時間點開始通知車主移車，通知不到的，則在下午兩點過後由警方逕行移到文德路與福德街的公有停車場停放。

交管期間，從竹北往返關西的車輛，請行駛田新路或環河路。如果是新埔、關西要去楊梅者則請改走三聖路轉接楊新路。楊梅要去關西或竹北則走三聖路、河堤道路。配合前述管制作為，義民路往東的車流，在抵達中正路口時禁止左轉進入新埔市區，而必須配合右轉後改道走田新路。

至於自行開車或騎車來參加這場活動的人，只要不影響交通，可以在新埔田新區段徵收區、或田新路道路兩側停車。

新埔花燈迎天穿活動交管示意圖

新竹縣新埔鎮今年的花燈迎天穿找來榮興客家採茶劇團演出客家大戲「丈母娘看婿郎」。（記者黃美珠攝）

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