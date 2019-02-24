〈北部〉《桃園》砸2866萬元 虎頭山3步道動工

2019-02-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕虎頭山公園劃設為風景特定區後，面積廣達七二○公頃並朝都會生態公園方向發展，市府規劃六條步道系統，其中三條已完工使用，昨天則進行水汴頭步道、太極宮步道、三元步道等另三條步道及森綠花園動工儀式，總經費二八六六萬元，預計今年八月完工。

市長鄭文燦表示，虎頭山周邊包括虎頭山環保公園、龜山苗圃、忠烈祠、桃園孔廟、明倫三聖宮、奧爾森林學堂等景點，桃園升格後市府劃設虎頭山風景特定區，發展六條步道，其中三條已完工啟用，至於昨日開工的三條親山步道，包括從汴洲公園銜接成功路三段（桃十一線鄉道）的水汴頭步道、自太極宮銜接成功路三段的太極宮步道，以及從忠義公園銜接虎頭山環保公園的三元步道，並設置森綠花園等設施，完工後將提供市民更多遊憩去處。

鄭文燦表示，市府也積極辦理虎頭山周邊建設，包括桃林鐵路活化方案、發展虎頭山物聯網創新基地、改造南昌營區為國家電影資料館，規劃鳳山巖觀音寺、永安宮及荷顯宮為宗教專區，展現當地宗教特色，另於龜山區楓樹坑、風尾坑等處發展「楓茶米休閒農業區」，而位於虎頭山山麓的公二公園已開發約一．七六公頃，尚未開發的二．一公頃將規劃為大有梯田公園，提升周邊居民生活品質。

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