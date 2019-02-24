〈北部〉228連假 國一平鎮系統南下封2天

2019-02-24

〔記者許倬勛／平鎮報導〕因應二二八連續假期出遊潮，平鎮警分局預先規劃交通疏運措施，其中，國道一號與台六十六線交會的平鎮系統交流道，二月廿八日至三月一日全天將封閉南下匝道，民眾可依循螢光黃底的標誌牌面，改道至幼獅交流道上國道；國道一號南下中壢交流道（新屋交流道），廿八日上午七點至中午十二點將實施高乘載管制，也請民眾多加留意。

可以改走台66線快速道

警方建議，國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉期間，可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向，可由台六十六線快速道路接台六十一線西濱快速道路南下，往大溪方向可由台六十六線轉台三線南下。

走平鎮區中興路也方便

警方表示，民眾如不想透過台六十六線快速道路連接替代道路，可選擇連接楊梅、龍潭的平鎮區中興路來閃避車潮，也可在台六十六線金陵路匝道下接福龍路往龍潭方向後，接國道三號龍潭交流道或台一線南下，均可有效閃避南下出遊、返鄉車潮，而選擇離峰時段南下，也是避免塞車的一個好方法。

熱門景點 都有替代路線

此外，桃園市有許多觀光熱點，連假期間欲到石門水庫的民眾，警方建議可改從國道三號下龍潭交流道後，經台三線中正路往台三乙線龍源路方向行駛到達，開車的遊客可從高線收費站或中線收費站進入，節省排隊等候時間。

民眾若要到六福村、小人國遊樂區，可自國道三號下龍潭交流道後，從一一三縣道中正路往台三乙線中豐路上林段方向的替代道路行駛，再走桃六十八號鄉道即可抵達，沿線都會設置引導指示標誌。

公路總局與各公路客運業者已達成共識，將配合高鐵、台鐵、國道客運及觀光景點等連續假期人潮，各客運路線將機動加班，以滿足返鄉及旅遊接駁轉乘需求。

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