〈北部〉太陽能裝置容量達成率 桃市府：北區第一

2019-02-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕無黨籍市議員牛煦庭昨天質詢時，對於市府綠能政策提出質疑，他表示，桃園市太陽能責任額裝置容量為三○○萬瓩，但四年來只完成十一．八萬瓩，達成率僅三．九％，市府大張旗鼓宣傳，弄了一大堆記者會來擦脂抹粉，卻只交出這樣的成績單；市府經濟發展局長郭裕信則指出，十一．八萬瓩是去年十一月底資料，如今為十二．三七萬瓩，達成率四．一％，為北部地區第一名。

非核家園 責任額為300萬瓩

綠能辦公室表示，為達成二○二五年非核家園目標，再生能源將占發電量廿％，其中太陽光電裝置容量為二○○○萬瓩，桃園責任額為三○○萬瓩，市府於升格後積極推動公、私有房舍屋頂裝設太陽光電，依據台電公司資料，全國太陽光電累計裝置容量為二三四．二二萬瓩，桃園市為十二．三七萬瓩，佔全國之比率為五．二％，是北區（苗栗縣以北）第一名，較升格前成長達廿三倍。

達成12萬瓩 4年成長23倍

經發局也解釋，北部地區因日照沒有南部強烈，以往都是南部地區發展太陽能光電，還有稻田、魚塭推廣種電，因此北部地區太陽能光電發展比較慢，市府則是升格後才積極推動；另埤塘光電政策已經暫停，但之前已核發八口埤塘土地容許使用，規劃設置二．六九萬瓩，將持續推動後續作業。

牛煦庭還消遣市府，要不要開個記者會，向市民報告達成目標只有三．九％，難道說漂漂亮亮的事情就大張旗鼓宣傳，真相卻是能埋就埋、能藏就藏，這是桃園市政府無能，還是中央政府目標不合理？

此外，綠能辦公室的簡報裡，對於埤塘種電目標裝置容量是六十六萬瓩，如今桃園只做了八口埤塘，總裝置容量為二．六九萬瓩，只能達成目標的四％，未來到底要不要持續發展埤塘光電？

建設離岸風機 估2021年運轉

據悉，桃園市綠電目前除了太陽能發電十二．三七萬瓩外，還有石門水庫的水力發電為十萬瓩、沿海周邊風機發電量為十三萬瓩，合計卅五．三七萬瓩，另市府已核准在永安漁港北側約兩公里處興建離岸風機，預計架設八十支風機，核定總裝置容量為三十五萬瓩，預計二○二一年開始運轉、二○二五年前設置完畢，風機發電將併入台電電網。

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