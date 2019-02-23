〈北部〉關懷花蓮偏鄉 陽大捐500組課桌椅

2019-02-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣部分學校及社區關懷據點因位處偏鄉，軟硬體設備常因經費不足無法替換更新，陽明大學昨捐贈五百多組汰換但仍可使用的課桌椅給花蓮各國中小學及社區據點。東里國中校長吳盛正說，將優先把課桌椅安排給參與美術課、實驗課程的學生使用，提供舒適的繪畫及實驗環境。

陽大所提供的五百多組課桌椅，由台裕公司協助，上月底起分三趟運到花蓮，其中一百五十組預計由縣府社會處轉發給各社區關懷據點，另三百多組已運到偏遠地區各國中小。

陽大教務長周穎政說，陽大成立目標就是為了偏鄉醫療，多年來對偏鄉關懷不遺餘力，這批課桌椅汰換下來，第一時間就想到捐給偏鄉，目前只是第一步，未來將會持續關懷。

縣府社會處長張逸華昨代表受贈，致詞時特別感謝陽大無償撥付、台裕居中媒合並負擔運輸費用，慷慨善舉點燃公益蠟燭，讓社會更溫暖明亮；教育處教育設施科長盧谷砳樂也當面喊話，陽大若有電腦、平板需要汰換，縣府也很樂意接受捐贈。

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