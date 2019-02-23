〈北部〉《未來的對手？》宜縣市長巧遇 較勁意味濃

2019-02-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕被視為可能代表民進黨參選下屆宜蘭縣長的宜蘭市長江聰淵，昨到宜蘭市七張社區關心長青食堂；不料，巧遇宜蘭縣長林姿妙，兩人意外「王見王」，還同桌吃飯，但兩人幾乎沒有互動，致詞時較勁意味濃厚。

江聰淵被視為下屆縣長人選

江聰淵昨至七張社區，了解社區水耕蔬菜班運作情形，並在長青食堂發加菜金，與社區民眾吃飯。不料，林姿妙中午也抵達長青食堂，與社區民眾同歡；民進黨在宜縣輸掉縣長、議長選舉，保住宜蘭市長的江聰淵，被視為民進黨下屆宜蘭縣長的人選，要挑戰國民黨爭取連任的林姿妙。

與林姿妙同桌吃飯 氣氛尷尬

江聰淵與林姿妙握手後，隨即同桌吃飯，中間隔著縣府社會處長劉富美與社區民眾，兩人幾乎沒有互動，氣氛尷尬；江聰淵幕僚說，縣長會到場真的很意外，市長平日到各社區長青食堂吃飯，很少遇到縣長，兩人也鮮少安排同台。

劉富美說，縣府平日都會補助社區長青食堂，昨天是收到七張社區的邀請，加上縣長剛好有空，因此就到社區關心。

林姿妙與江聰淵致詞時，均表達對社區的補助，較勁意味濃厚；林姿妙說，宜蘭市公所有補助社區，縣府也有長期補助，今年特別將七張長青食堂補助費用，從廿二萬元提高到廿四萬元，希望食堂經營越來越好。

江聰淵指出，七張社區除了長青食堂，也成立水耕蔬菜產銷班，利用社區陽台，就能種植友善蔬菜，一個半月就可採收，為長青食堂加菜，公所每個月也補助兩萬元給長青食堂，春節、端午及重陽，也會給予六千元加菜金，讓社區居民吃得快樂又安心。

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