〈北部〉建功高中家長要求 減代理師撤直升

2019-02-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市科學園區實驗中學國小一年級增加一班，卻因聘編制外的代理教師挨批，新竹市完全中學建功高中家長也投訴，代理教師恐影響教學品質，應降低比率，國中直升高中制度造成教學上的落差，也希望取消。

校方︰不能否定代理師努力付出

建功高中校長傅瑞琪表示，高中部代理教師有五人，比例不到十分之一，代理教師都領有教師證，每週上課時數為十六節，教學認真，不能否定他們的努力與付出。傅瑞琪表示，建功高中因是社區型高中，依照教育部多元入學管道和免試入學精神，附設國中部的高中都必須有直升比率，直升高中的比率控管在應屆畢業生的廿五%內，依教育部現行規定，無法取消直升制度。傅瑞琪表示，今年國中直升高中部的學生名額約五十七人，直升的學生，成績都有一定的水準，不乏考上台大。

教處︰直升比率符多元入學精神

市府教育處學管科表示，依規定，聘任代理教師的比例不能超過全校教師員額的八%，直升制度及名額都經由竹苗區入學推動委員會通過，目前建功高中國中部直升比率約十九%，比實驗中學國中部直升比例低，符合教育部高中多元入學精神。

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