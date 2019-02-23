〈北部〉原規劃1200格 竹南路停收費有變數

2019-02-23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所自前任鎮長康世明任內構思實施路邊停車收費已久，並招標路邊和路外停車場收費的設計標。不過，新任鎮長方進興表示，因為自康世明任內開過三次說明會以及不少民眾紛紛表示意見，鎮公所打算改變原有規劃，三月份會重新檢討。

住戶、商家各有意見

方進興強調，因為不少道路旁住戶反映，若設置收費停車格會影響住戶出入，造成極大不便，而不少店家也認為若在商家外設置收費停車格，也會對商家營業有所影響，意見不一。

擬規劃是否減少格數

方進興亦指出，有居民認為，若是在距離市區較遠的道路設置，例如環市路部分路段，距離市區又太遠，民眾認為就算劃設收費停車格，但是民眾停車意願應該不高，這些都是鎮公所要考慮的因素。

所以打算在三月份停車格位置會勘及假放樣（將尚未施作的工程項目標示於預定施作位置）時，規畫是否減少停車格劃設數目。

方進興表示，若於地政事務所與公所等地方設置收費停車格，可以方便民眾洽公，或是繁華商圈旁，也能避免有人因無收費就佔據停車空間，劃設當然沒有問題，但近來民眾意見紛紛，鎮公所必須謹慎行事。

下月會勘後確定格數

竹南鎮公所原規畫劃設約一千兩百個路邊停車格，但因民眾意見紛陳，鎮公所目前規劃減少停車格數目，詳細數字有待三月份開始假放樣與會勘後確定。

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