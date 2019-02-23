〈北部〉AI智慧園區硬體 竹縣拚5月發包

2019-02-23

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣AI智慧園區目前正進行環評和都市計畫變更中，縣府表示，預計最快五月發包硬體工程，希望明年十一月可以完工。

未來限做研發、設計軟體

縣府表示，AI智慧園區基地面積十五點二一公頃，位在竹北市十興路南側、勝利八街北方及國道中山高的東邊。未來限定只能做研發、設計軟體，不能有製造業造成污染，預估將帶來四千多個就業機會和一百億元年產值。

新竹縣長楊文科說，去年選舉時他提出「文化科技智慧城」的概念，推動AI智慧園區就是想把台灣的年輕人吸引過來這裡創業、研發，讓新竹縣成為擁有智慧交通、醫療等設施的「智慧城」，結合竹北生醫園區、竹科廠商，匯聚成新的科技研發重鎮。

議員提醒打通周邊聯外道

民進黨新竹縣議員張珈源提醒縣府，周邊的聯外道路一定要打通，像是勝利七、八兩街的東西向如何穿越過中山高，關係此園區的長遠發展。

明新科大育才有成扮智庫

明新科大校長林啟瑞說，該校近來以AI科技和AI服務作為辦學發展方向主軸，結合跨領域、科系，相關嘗試已推動三年以上，培養這方面的人才不下百人。在相關專題和研究上，也有老師累積出成果，樂意當縣府推動AI智慧園區的智庫。

楊文科表示，很高興校方願意主動幫忙縣府發展AI智慧園區，提供推動時的具體建議，不僅讓這個園區的成功更有把握，也紓解新竹縣在當前全台推動AI智慧產業時所面臨的人才荒問題。

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