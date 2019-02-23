〈北部〉斃死豬流入市場? 農業局：不可能

2019-02-23

〔記者謝武雄／桃園報導〕議員徐玉樹昨在議會質詢時爆料說，在市府全力防範非洲豬瘟之際，卻傳出不肖業者以每頭五百元價錢，收購養豬場暴斃死豬，製成貢丸、香腸、肉鬆，呼籲市府加緊嚴查；對此，市府農業局長郭承泉表示，去年底成立非洲豬瘟疫情應變小組後，已將沒有養豬場登記的業者納管，並建立「斃死豬通報系統」，將全市斃死豬納入管理，不可能有流入市場的情形。

議員徐玉樹、林政賢昨天針對非洲豬瘟疫情防治，提案要求農業局、環保局進行專案報告；郭承泉表示，養豬場飼養豬隻數量未超過廿隻者不必登記，但配合這波疫情防治，農業局將所有未登記業者納管，而納管的養豬場也從三九九場遽增至四四四場，並建立「斃死豬通報系統」，豬隻暴斃都有標準處理流程，不可能流入市面。

林政賢表示，桃園市為桃園機場所在地，國家門戶，比起其他縣市，防範非洲豬瘟為「重中之重」，相關單位要做好防疫及廚餘回收政策。徐玉樹也要求對於養豬場斃死豬，建立申報、列管及追蹤制度，如果養豬場業者未申報任意棄置斃死豬，被發現時一律重罰，以杜絕所有可能傳播疫情管道，澄清社會大眾疑慮。

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