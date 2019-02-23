〈北部〉燈節延長話題 觀旅局打回票

2019-02-23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今年桃園燈節沿著南崁溪佈置四大燈區，展期在明天就要畫下句點，國民黨籍議員林正峰昨在市議會臨時會，向市府觀光旅遊局建議，燈節應延長至三月三日，才能吸引更多民眾於二二八連假期間前去賞燈，發揮經濟效益；觀旅局長楊勝評回應，經審慎評估後，桃園燈節確定不會延展。

針對林正峰提出的建議，同黨籍議員黃婉如發表不同意見，認為元宵節已經過了，若是燈節考慮要延期，應該採納周邊居民意見；她另提到，居民忍受燈節產生的交通壅塞、活動噪音及攤販區空氣污染等，建議燈節應該「見好就收」，否則恐變成「歹戲拖棚」。

楊勝評表示，考量燈節因前置布展作業加上展期，四大燈區的公園已被封閉一個月，造成居民相當大的不便，為免擴大影響，雖然市民朋友喜歡，仍須還給居民運動、舒適的環境，經審慎評估後，桃園燈節確定不會延期。

不過，他也表示，四大燈區的燈組已被各地區公所認領，展期結束後，燈組會被移置其他地方繼續展出，民眾屆時也能前往觀賞。

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