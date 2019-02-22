〈北部〉鐵路高架 宜蘭縣府︰新舊案同時爭取

2019-02-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府爭取鐵路高架，因交通部修改「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，要求重作可行性評估；縣府去年堅持以舊案送審，但前天審查會仍遭交通部「打槍」；縣府秘書長林茂盛說，會繼續向中央爭取舊案送審，也會同步尋找財源，編列新評估案預算。

鐵路貫穿蘭陽平原，阻絕宜蘭東、西發展，更因平交道形成交通瓶頸；縣府從二○○八年開始爭取鐵路高架，並辦理可行性研究，全長約二十八點八公里，可消除二十三處平交道，共十二個車站要配合高架，工程經費約需五百億元；若僅施作宜蘭、羅東優先段，經費約三百億元。

縣府爭取鐵路高架逾十年，共斥資一千六百萬元四度進行可行性評估，三度送交通部審查卻全部遭到否決；交通部去年以中央修改申請與審查作業要點為由，要求縣府再次重作評估，經費需三千多萬元，縣府則堅持以「舊案送審」，避免浪費公帑。

交通部前天開審查會，縣府的「舊案」仍然遭到打槍，交通部要求配合中央要點修正，重新辦理評估後再送審；縣府粗估，鐵路高架全線重新評估需三千五百萬元經費，如果僅評估宜蘭、羅東優先段，需兩千五百萬元。

縣府秘書長林茂盛指出，會向行政院繼續爭取以「舊案」再審，也會針對交通部意見，優先籌措宜蘭、羅東優先段所需的兩千五百萬元評估費用，縣府檢討預算後，只要找到財源，就會在五月縣議會審查追加減預算時編列。

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