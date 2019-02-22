〈北部〉宜蘭員山大湖收回 盼成縣管風景區

2019-02-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉大湖風景遊樂區，產權屬於宜蘭農田水利會，長期租給大湖育樂公司經營；水利會基於「還湖於民」立場不打算續租，但業者不服與水利會纏訟五年多，最終仍由水利會勝訴。昨在法院人員陪同下，水利會至湖域強制執行收回大湖；會長許南山說，未來大湖將委託縣府管理，發展為縣管風景區，進出不用門票。

還湖於民 未來進出不用門票

大湖風景區湖域面積約十公頃，一九九七年在縣政府輔導下開發，由大湖育樂公司向農田水利會承租湖域經營，除了湖景，有餐廳、也有划船設施，遊客入園要收兩百元門票，業者每年須繳給水利會約五十萬元租金。

許多民眾抱怨，收費過於昂貴，剝奪縣民遊湖賞景權益；水利會基於「還湖於民」的立場，通知業者二０一三年八月合約到期就不續租，但業者不服拒絕將湖域歸還。

水利會提起民事訴訟，雙方纏訟至二○一七年，最高法院判決水利會勝訴定讞。昨天，水利會在法院人員的陪同，至大湖風景區清點財產，強制執行收回程序，現場業者未與水利會發生衝突，並自行請來吊車拆除設施。

業者︰投資2億多 水利會硬回收

業者陳正光說，他投資了兩億多元，但水利會說收回就收回，片面終止契約，還要把大湖劃為保護區，不讓他繼續經營，他無法接受這種「鴨霸」行為，還好內政部後來撤銷，大湖不能設保護區。

陳正光指出，去年底選舉政黨輪替，水利會說要將大湖轉給縣府繼續經營風景區，對此他願意支持，風景區才能帶動地方發展，所以他自己請吊車與機具拆除湖面相關設施。

水利會長許南山說，大湖風景區收回後，將循目前礁溪龍潭湖模式，交由宜蘭縣政府維護管理，成立縣管風景區，民眾可以自由進出觀光，不用收門票，大湖有清澈湧泉，結合生態教育具有觀光發展潛力，絕對能成為新興熱門景點。

縣府︰還未收到接手相關訊息

縣府則表示，目前還未收到接手大湖維管相關訊息，等收到後再討論研議。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/