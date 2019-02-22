〈北部〉週日天穿日 新竹縣北埔辦客家甜粄料理賽

2019-02-22

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕天穿日是客家人獨有的節日，新竹縣北埔鄉公所將於天穿日（廿四日）上午十點十分，在慈天宮前廣場舉辦「一枚煎粄補天穿」首屆客家甜粄料理賽，讓更多人了解客家傳統文化。

北埔公所表示，天穿日是在元宵節後五天的農曆正月廿日，以往農村婦女將過年食用的甜粄，以油煎熟，在上面插針線放置屋上，稱做「補天穿」。

天穿日也是全國客家日，當天的首屆甜粄料理大賽，將由參加評審的民眾投入「好食」卡，票選出優勝甜粄料理王，有機會獲得一萬元獎金。

新竹市將舉辦「尞天穿」

新竹市文化局廿四日則將舉辦「尞天穿」活動，上午九點在開臺金山寺舉行祭天祈福儀式，十點結合天穿日女媧補天的神話，特製大型五色粄獻祭，並邀民眾擲筊乞粄，為新的一年祈求增添福氣，擲出最多連續聖筊者可將五色粄帶回家，活動到下午四點半。

另有「色粄補天DIY」，三百人分為六梯次，體驗客家粄食從備料、捏製、印模、蒸炊的過程，兼具文化傳承及手作趣味，歡迎親子同樂。

現場也將邀請欣蕾舞蹈團、艸雨田舞蹈劇場及曾入圍金曲獎的客語歌手陳瑋儒演出；靜心湖周邊則安排「五色石搜索行動」闖關遊戲，連闖五關集滿五色石可獲客家美食一份，還有健行抽獎，大獎包括平板電腦、相機、掃地機器人等。

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