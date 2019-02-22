〈北部〉「膠帶補球」克難苦練 苗栗縣大成棒球隊盼援助

2019-02-22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣私立大成高中棒球隊成軍三年，球隊資源匱乏，十八名球員克難使用二手球具，每週還須遠至距校十六公里外的球場練習，棒球破了只能用膠帶貼補，教練梁逸姍更四處奔走募集資源、尋求在地企業贊助，還透過人脈請到職棒名將陽建福協助指導，希望在全國高中棒球聯賽打出佳績，為苗栗爭光。

苗栗被視為「棒球沙漠」，不論規模及資源都遠遜於其他縣市的傳統名校。梁逸姍表示，全隊每天早上九點開始苦練至下午五點，晚上則繼續學業，全員集體住宿，生活起居都要自行打理，儘管非常辛苦，但眾人仍樂在其中。

而球隊每年需要近八十萬的支出，但僅獲得廿萬元贊助，光是交通費就消耗殆盡，無多餘經費添購設備器材，許多棒球縫線脫落，小球員用膠帶加以「包裝」重複使用，球棒也因頻繁練習消耗極快，讓教練大傷腦筋；而若到外縣市征戰也只能寄住寺廟的香客大樓，相當克難。

梁逸姍說，對球員品行及禮貌都以最高標準要求，雖然多數球員非科班出身，但經過苦練皆明顯成長。目前球隊最缺乏師資、球具等，她也持續到全國各地招募優秀選手、尋求在地企業贊助。

梁逸姍也找來多次入選國家隊的職棒球星陽建福擔任客座教練，目前暫褪職棒戰袍的陽建福初次走入基層棒球，除累積自身的教學經驗，更希望將精湛將球技毫無保留弟傳授給年輕球員，為國家培育更多棒球好手。

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