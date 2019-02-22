〈北部〉總統訪新竹市與童共餐 喝手搖飲

2019-02-22

〔記者洪美秀／竹市報導〕總統蔡英文昨天造訪新竹市，由市長林智堅陪同參訪關埔國小，與學童共享營養午餐，隨後到市區護城河畔漫步，購買人氣手搖飲料和麵包，也在熱門打卡景點「蓋亞」地球前與小朋友合影，展現接地氣的親民作風。

蔡英文說，關埔國小的營養午餐好吃且營養均衡，青菜很多，還有「白菜滷」。她也參觀校園環境，看到天井窗、桂竹林、通風高塔、斜屋頂等建築設計後說「這間學校好特別，這裡的孩子真幸福」。

蔡英文接著轉往市區的護城河畔漫步，感受城市美學與宜人步行環境，林智堅化身導覽員，解說東門圓環的藝術燈「小豬太空人」及市定古蹟新竹州圖書館的歷史。

林智堅並邀蔡英文到護城河畔知名的手搖飲料店點飲料喝，又去人氣麵包坊買麵包。

隨後走到知名打卡景點、市府幸福廣場的「蓋亞」地球旁享用下午茶，還與參觀的國小學生拍照，親和力十足。

蔡英文說，聽林智堅分享對城市的構想、正在進行的事、已經完成的建設，她跟市民有相同的感覺，有好市長照顧大家，生活很幸福，看到小朋友的笑容就知道孩子在很好的環境成長，她允諾會繼續支持新竹市各項發展。

林智堅說，總統漫步舊城區，貼近市民生活，讓人感受到她親民的一面，感謝總統對各項建設的支持，新竹市四年來變得很不一樣，「總統功不可沒」，他會努力繼續讓市民感受到幸福。

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