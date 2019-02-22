〈北部〉新竹縣竹北「同心樓」整修 打造樂齡創育城

2019-02-22

〔記者廖雪茹、黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府和財團法人錸德文教基金會合作，將整修新竹縣身心障礙綜合福利服務中心「同心樓」，打造一座社區融合、智慧照顧、產業串聯的樂齡創育城 ，工程近日已發包，預計六、七月間完工後營運。

預計6、7月完工 盼翻轉傳統照顧模式

縣府社會處長李國祿表示，一樓規劃為智慧商場，提供書店、花坊、餐廳、社區課程等多元化服務；二樓是結合科技和智慧照顧的日照中心；三樓開放年輕人申請做創業基地，提供共享辦公空間，串聯在地樂齡健康產業資源；四樓則是創新驗證的平台空間。希望翻轉傳統照顧模式，推動社區居民與長者及身障者的交流融合。

位於竹北市中山路二二○號的同心樓，二○○六年落成，為地上四層、地下一層的無障礙綠建築大樓，二○○七年底到二○一六年，曾委託財團法人天主教華光社會福利基金會經營管理，提供身障者照顧及技能訓練、兒童療育、輔具資源、餐飲等服務及印刷工場等庇護工場。

李國祿表示，同心樓使用約十二年，建物及設備已老舊，因此縣府和錸德文教基金會合作，向經濟部中小企業處提出「合好一起錸」同心樓—樂齡創育城計畫，獲補助五千六百萬元，縣府配合三千萬元，整修工程近日已發包，預計六、七月間完工後，由基金會執行，簽約四年。

關西福利家園 趕在9月底前開工

此外，籌劃五年的財團法人罕見疾病基金會附設新竹縣私立關西身心障礙福利服務中心（簡稱福利家園），希望能趕在九月底前開工，未來只做活動場所，不提供收容、醫療。

基金會專案主任林宜平說，規劃有大面積綠地、療癒花園廣場、共融遊戲區等，未來還可發展成生命、科普、醫療保健等社會教育平台，獲得關西鎮長劉德樑認同。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/