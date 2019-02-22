〈北部〉《桃園》設捷運站改建 永和市場攤商擬遷小檜溪

2019-02-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區永和市場將作為綠線捷運G08站，必須拆除改建，市府規劃興建中的東門市場落成後，用以安置永和市場攤販，然而三六○攤僅兩攤願意搬到東門市場、卅四攤選擇轉業、三二四攤還要另外覓地；對此，經發局規劃另在小檜溪重劃區的文中用地安置攤販，預估三月底完成可行性評估報告。

市府斥資六．三億元興建的東門市場位於桃園區春日路、成功路附近，預計年底可完工，將提供四七○個攤位，足可容納永和市場原有的三六○攤。

只是，攤商們認為永和市場的地段比較熱鬧，東門市場不但離市區較遠，攤位一格只有二．五坪，幾乎是原本的一半，更擔心如果被分配到二樓以上樓層，生意會大受影響，三六○攤只有兩攤願意搬到東門市場，還有卅四攤選擇轉業、領取市府八十萬元補助，另三二四攤要另行覓地。

市府經濟發展局長郭裕信昨天在議會專案報告指出，捷運工程局計畫在小檜溪重劃區文中用地興建臨時辦公室，預計使用八年，目前規劃在此設置臨時市場，永和市場攤商的意願也很高，待可行性評估報告完成後，會與攤商開會，確認安置意願後，即可進行後續工程作業。

對於捷工局辦公室與市場放在一起，市議員黃婉如認為很奇怪，認為市府應該再妥善評估可行性；捷工局長陳文德表示，文中用地的臨時辦公室只能申請臨時建照，預估使用八年，屆時新的永和市場大樓也興建完成，原攤販就可返回營業。

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