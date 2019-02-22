〈北部〉桃園全運會50場館 北中南都有賽事

2019-02-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕今年的全國運動會由桃園市主辦，將於十月十九日至廿四日登場，除卅項例行比賽項目，另有保齡球、武術、卡巴迪、滑輪溜冰四個選辦項目，將於五十個競賽場地競技，其中「現代五項」比賽場地遠在高雄楠梓體育園區，自行車比賽場地在台中市，游泳比賽在台北市立教育大學。

現代五項在高雄、自行車在台中、泳賽在台北

市府體育局表示，高雄楠梓體育園區的現代五項訓練中心，是全國唯一合格的場地，因此現代五項必須到高雄舉行；自行車競賽目前只有新竹、台中、台南、高雄擁有合格場地，其中以台中的場地最好，因此選在台中舉行；游泳比賽因桃園市立游泳池規模不足，比照去年全運會在台北市立大學詩欣館游泳池舉行。

體育局長莊佳佳昨天向市議會報告全運會籌備情形。她表示，今年全運會籌備會組織章程及相關規定都經教育部體育署核准在案，籌備會下設行政、後勤、典禮、競賽、宣傳等部，並依職掌細分為卅組，由市府各局處及各級學校組成。

9/29點燃聖火、10/19開幕、10/24閉幕

全運會預估參與人數，隊職員約一萬人、裁判、志工及工作人員約六千五百人，開、閉幕及賽會期間各競賽場地貴賓、媒體記者及觀眾約六萬人，將於十月十九日在桃園市立體育館舉行開幕典禮暨選手之夜，十月廿四日在桃園展演中心舉行閉幕典禮，九月廿九日從高鐵特定區青塘園點燃聖火。

莊佳佳表示，規劃的五十個競賽場地，有十二個在市立學校、十八個位於市屬場館、一個是中央場地、十二個非市立學校場館、四個私人場館及三個外縣市場館，各競賽場地整修工作自去年起陸續展開，已有部分場館（地）完成修繕，預計八月底前，所有場館都可修繕完畢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/