〈北部〉花蓮錐麓斷崖落石頻傳 擬蓋明隧道

2019-02-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕中橫公路十七日在一七六點一公里處發生落石砸公車意外，公路總局隨即勘查錐麓斷崖附近上邊坡岩層，發現落石來源疑似自數百公尺高的陡峭山壁，加上近年岩層風化解壓致土石鬆動，導致落石頻傳，今年將擬規劃設計明隧道，延伸錐麓隧道的整體性，保障用路人安全。

太魯閣工務段長張宇博說，錐麓斷崖路段均屬陡峭岩壁，工務段近年持續加強巡查頻率，因落石頻傳，加上三年前錐麓隧道口的大崩塌，近日已盤點附近易落石路段，研擬防治對策，將進行明隧道規劃設計，延續原錐麓隧道及明隧道的長度。

他說，中橫在過去三年，也完成七十四處邊坡保護及落石防治作業，其中包含台八線一七二點二公里處鋼洩槽工程、一七六點五公里處燕子口災害路段及一八一點四公里處白沙橋災害路段改線作業，大幅降低公路落石及致災情形。

另外，在一四八點五公里處的華祿溪橋路段，因上方邊坡為岩層交接處，遇到外力或水分滲入，易出現「解壓」作用，太魯閣工務段不排除未來仍有落石可能性，除已進行緩衝擋土牆工程，也將研議設置預防性防護措施及邊坡保護工法。

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