〈北部〉2師生命換來的！新箭瑛大橋動土

2019-02-21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一九七七年颱風造成花蓮溪水暴漲，鳳林鎮二位國小老師張箭、鄧玉瑛的犧牲，換來花蓮溪第一座水泥大橋箭瑛大橋，並於隔年落成，故事還拍成電影。如今逾四十年舊橋將改建，花蓮縣政府昨舉辦箭瑛大橋新橋動土典禮。縣長徐榛蔚說，未來希望接續花四十六線拓寬，讓鳳林可直通東海岸，連結海線觀光。

第二代「新箭瑛大橋」總經費四點二七億元，由花東基金補助二點五二億元、水利署補助一點一七億元、縣府自籌五八三○萬元，造型特別設計為塔高廿三公尺的雙塔脊背橋，長度三○○公尺，象徵張箭、鄧玉瑛二位老師守護著鳳林鎮；另有預力混凝土I型樑橋段六六○公尺，東西兩側均有引道；且新橋橋塔兩側設四處觀景台、舊橋也將保持二座橋墩及橋面作為紀念廊道。

張箭老師遺孀蔡清妹女士、以及鄧玉瑛老師的大哥鄧明星都參加動土典禮。曾任縣府建設處長的鄧明星說，四十二年前他的妹妹及張箭老師在颱風天堅持涉水過花蓮溪到校，卻被大水沖走，他永遠不會忘記。鄧明星也說，七年前爭取大橋改建，惟花蓮溪的河川治理線加寬，改建經費龐大，感謝前縣長傅崐萁轉向國發會申請花東基金，徐榛蔚也在立院大聲疾呼，現在盼到橋樑動工，「內心的感動無法形容」！

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