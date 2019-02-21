〈北部〉溝蓋落差害摔 中壢公所判賠23萬元

2019-02-21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中壢區吉林路一二三巷口轉角一處水溝蓋，與路面高低落差過大，七十八歲陳姓老婦去年騎自行車經過，因此重心不穩摔車造成骨折開刀，陳婦事後向桃園地院訴請國家賠償，桃園地院法官認為，中壢區公所未能填平落差造成「風險」，判決應賠償婦人廿三萬三九七四元；對此，公所工務課回應，尊重判決結果，是否上訴仍須與律師商討。

單車婦手臂骨折開刀

判決指出，陳姓老婦於去年一月廿七日上午八點多騎自行車行經該處巷口，當時路口有車子正要左轉，路旁停著另輛轎車，陳婦坐在自行車上以腳划地面方式從兩車間穿過，結果踩到凹陷於路面的水溝蓋造成重心不穩摔車，左手上手臂因此骨折，送醫開刀縫了十多針，休養數月才恢復。

老婦人認為，水溝蓋高低落差大是害她摔車主因，認為位於巷口的內壢紫竹林觀音寺曾自行將寺前空地鋪設柏油，路面因此高過巷口的水溝蓋、形成高低落差，公所也未依法養護，讓水溝蓋高低落差持續存在，因此向公所、觀音寺提出連帶國賠卅萬元告訴。

公所主張事發處非道路

公所主張，水溝蓋位於道路紅線外的空地，並非供公眾通行，水溝蓋與路面雖存有落差，難認與老婦人受傷有直接因果關係；觀音寺則主張，該處是公有道路，水溝蓋、寺前柏油路面，並非寺方管轄及鋪設的，觀音寺與這起事故無關，且水溝蓋高低落差已存在多年，陳婦過去通行都未受傷，也無其他路人因此受傷過。

法官指公所未養護有錯

法官認為，水溝蓋的管轄單位為中壢區公所，案發時水溝蓋與周邊道路確實存有高低落差，且監視器畫面顯示，陳婦當時一腳踩在水溝蓋，就出現重心不穩情況，摔車與此高低落差確實有因果關係，倘若公所能按時養護填平就能防止危險，自應負損害賠償責任；而寺前柏油到底是誰鋪設，陳婦的說詞只是推測並無實證，難認觀音寺須負連帶責任。

事發後高低落差已填平

桃園地院認為，中壢區公所未能填平落差造成風險，確有責任，陳婦經常到觀音寺參拜，早知該處水溝蓋高低落差大，通過時應更加小心、採取預防措施，例如以牽車緩步通過，須負廿％的責任，因此判決公所須賠償廿三萬餘元；該處水溝蓋高低落差在事發後已填平。

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