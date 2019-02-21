〈北部〉鐵道星巴克 舊竹北車站盼跟進

2019-02-21

〔記者廖雪茹／竹北報導〕台鐵舊新豐車站改建的星巴克特色門市，提供客人邊喝咖啡邊看火車，搖身變成人氣景點，地方期待閒置多年的舊竹北車站，也能比照辦理。

鐵路局對此表示，舊竹北車站委託案已準備三月初公告上網招標，希望透過委託專業經營，成功活化。

舊新豐車站咖啡飄香引人前往

鐵路局推動台鐵捷運化，先、後將新竹縣的湖口、竹北、新豐等三個車站，改建為跨站式的新站；其中舊新豐車站由星巴克進駐承租，坐在店內、外可觀看火車行經或停靠，充滿懷舊氣氛，元月廿四開幕後吸引不少鐵道迷和親子前往朝聖。

前竹北市民代表許育綸表示，竹北車站前身於一八九七年啟用，和新豐車站一樣都超過百年歷史，見證地方發展。

舊竹北車站委託案下月初招標

但竹北新站於二○一三年七月啟用後，舊站閒置至今，站內擺滿無人認領的腳踏車，十分可惜，希望鐵路局能夠積極活化。

鐵路局台北運貨服務所經理余昭慶表示，舊竹北車站空間環境和舊新豐車站相仿，委託案流標六次，準備三月初第七次上網公告招標。

余昭慶說，鐵路局有多處車站的宿舍、倉庫等相關建物，與地方政府合作，如高雄、嘉義及新竹縣、市等。舊竹北車站位在竹北傳統市區的和平街上，周邊人口稠密，有台元、南茂等多家科技公司，附近也有多所高中，還有竹北市民公車及往來高鐵的客運停靠，相信具備改造潛能。

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