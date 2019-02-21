〈北部〉旅遊消費券喊卡 桃市府：配合中央推春遊

2019-02-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府於一月廿一日宣布三月起將推出全台首創「旅遊消費券」，不到十天又宣布暫緩實施；市議會國民黨團昨召開記者會批評市府「自己打臉自己」，凸顯政策未經仔細評估、思慮不周延，才會出現政策髮夾彎；市府觀光旅遊局長楊勝評對此表示，喊停的原因是要配合中央推出的春遊政策。

先向中央爭取 再推完整方案

楊勝評表示，旅遊消費券構想提出後，受到各界熱烈回響，但因交通部觀光局將於四到六月間接續暖冬專案再推出「春遊國旅補助方案」，由各縣市政府提出相關獎勵措施，為讓政府資源有效運用，才暫停原方案，將向中央提案，經確定獲補助後再行推出完整的方案。

宣布又取消 藍批思慮不周延

昨天的記者會由國民黨團書記長梁為超主持，副書記長舒翠玲、執行長徐玉樹及多名黨籍議員都到場；梁為超表示，觀旅局以一千萬元經費推出旅遊消費券，宣布後又取消的關鍵在於思慮不夠周延、評估不夠嚴謹，就貿然大張旗鼓宣布，也質疑過去四年多來，市府根本不重視整體觀光的推動。

舒翠玲也批評，市府的心態就是撿便宜，這種臨時抱佛腳方式很不好，市長鄭文燦應該多花一點心思把局處橫向聯繫以及基礎設施規劃好，好好發展桃園觀光；議員劉茂群說，希望國門之都的桃園不要再被認為是最難玩的地方，也希望旅遊消費券的推出要細水長流，才能吸引更多人來桃園觀光消費。

議員黃敬平表示，旅遊消費券的構想不周延，包括面額、如何使用及期限、搭配折扣等，都讓外界有所質疑，果然還沒有推出就夭折，證明市府推動政策時只是在觀風向，如今失信於民，未來很難再取信社會大眾。

梁為超最後也呼籲市府推動觀光政策必須謀定而後動，不要讓民眾與業者空歡喜一場，期盼未來市府能推動優質觀光政策，才能真的帶動桃園觀光產業的發展。

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