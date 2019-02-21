〈北部〉《桃園》新溪口吊橋 週六起一律銅板價50元

2019-02-21

〔記者李容萍／復興報導〕配合二二八連假到來，為了增加新溪口吊橋人潮，復興區區長游正英昨天宣布從廿三日起新溪口吊橋入園一律只需銅板價五十元，歡迎各地遊客來復興賞燈、賞櫻、欣賞山川水景；原收費標準為成人票一百元，優待票七十元。

長303米 飽覽溪口部落美景

游正英指出，新溪口吊橋長三○三公尺、寬一．二公尺，採吊床式構造，標高介於二五二至二七五公尺間，兩側拉高成Ｍ字型，行走於吊橋上可欣賞湖光山色，飽覽溪口部落與羅馬公路美景，是桃市力推的重點旅遊景點之一，自去年一月十三日營運以來，受限於單向通行、徒步路程過遠、缺乏友善步道及收費過高等因素，平均假日遊園人數不到一○○○人。

春節降價 登橋人數成長3倍

游正英表示，為增加新溪口吊橋登橋客源，一月十四日推出七天免費，春節連假也試辦入園只要五十元的登橋好康，假日登橋人數成長了二、三倍，公所經過評估，決定從廿三日起不僅入園只要銅板價，遊客也可由角板端或溪口端完成停車後，雙向步行進入園區，過橋後可依原路折返。

改雙向通行 有接駁車服務

由上溪口端至羅浮（綠線）、羅浮至復興（紅線）的接駁車正常營運，請遊客在園區引導人員指示下，依園區動線行走（新竹以南的遊客可選擇由關西鎮經羅馬公路一一八線進入溪口園區）；至於公所在新溪口吊橋委外由租賃公司增開角板山與羅浮端的接駁車，雙方合約將於四月底到期，公所將與市府研議五月一日後是否續辦接駁服務，溪口部落已有民地正整建停車場，除了上溪口原有五十個停車位，下溪口可望增加一百個停車位，提供更多停車空間。

另外，為便利遊客入園前能快速購票，公所在溪口端醫護站、角板端管理中心設置售票機售票，原復興台地停車場前售票中心維持正常售票，讓遊客能雙邊購票、立即遊園，減少排隊擁擠情況。

另方面，因角板端通往吊橋步道坡度落差較大且距離較遠，公所提醒遊客注意自身安全，悉心步行，體能不佳者請斟酌體力考量入園。

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