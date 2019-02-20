〈北部〉校長開會亂停車 師批如何為人師表

2019-02-20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭國小停車場，經常遭到前往宜蘭縣教師研習中心開會的校長、主任亂停車，佔用托嬰車位、餐車道，迴轉道被「塞死」，嚴重影響進出；宜蘭國小林姓教師向中心反映，希望車主立即移車，得到回應竟是教育處長「簡報」，不能立即移車。林姓教師痛批，這樣如何為人師表？教育處長王泓翔說，這是偶發事件，會請研習中心做好停車引導及規劃，避免類似情事再發生。

教研中心開會 車堵旁邊國小

宜蘭國小與教師研習中心緊鄰，停車場僅隔一座矮牆；林老師說，長年以來，只要研習中心空間不夠，外校前往開會的老師、校長就會把車停到宜蘭國小，經常亂停導致學校動線受阻，這是長年的沉痾，反映多次無法解決，也不受重視。

林姓老師說，教研中心國教輔導團前天開會，車輛隨意佔用宜蘭國小托嬰車位與迴轉道，甚至直接搬開「餐車道」的車擋停車，嚴重影響出入。他打電話給教研中心希望能廣播移車，中心竟回應因教育處長正在開會簡報，無法移車，要等到會議結束才能廣播。林老師不滿說，難道現場有人被車撞傷，也要等到處長簡報結束才能處理？為人師表以身作則都做不到，如何教育小孩？

教育處長︰會要求教研中心檢討

王泓翔說，他當天在開會，不清楚外圍狀況，會要求教研中心檢討，不管開什麼會，都應要求與會者好好停車，並做好停車規劃。縣府教育處指出，已通知教研中心，以後辦理活動若停車格不敷使用，請參加人員停至周邊收費停車場，勿將車輛停放於宜蘭國小，以免影響師生安全。

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