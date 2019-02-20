〈北部〉宜縣營養午餐政策反覆 綠營批縣長「狀況外」

2019-02-20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙昨在縣務會議指出，在財政情況允許下，免費營養午餐政策會編入今年追加減預算，並在暑假後上路；民進黨縣議會黨團痛批，林姿妙一下說編入明年預算，一下又說今年，說法反覆明顯狀況外，應儘速上緊發條。

議會黨團︰林姿妙應多用功

宜蘭縣共有一百所公立國中小，林姿妙要推免費營養午餐政策，一年需約三億元經費。縣長林姿妙日前於校長會議，宣布要在明年編列相關預算，形同今年「跳票」上不了路。不過，縣府秘書長林茂盛事後回應，今年追加減預算仍有可能編列財源，仍有可能上路。

民進黨縣議會黨團發言人簡松樹批評，縣長宣布政策「跳票」，縣府秘書長卻在「打臉」縣長？縣府誰說的才具有代表性？真的是讓宜蘭縣民霧煞煞？

林姿妙昨在縣務會議又說，在不影響宜蘭縣政府財政狀況下，她會盡力開闢財源，將營養午餐預算編列五月追加減預算，送交議會審查。

簡松樹再質疑，縣長的說法反覆，對縣政議題狀況外，從這些回應，可以看出是縣長在跟著秘書長腳步走，到底是誰在當縣長？這種現象很奇怪，林姿妙應多用功，應上緊發條。

縣府秘書長︰政策視財源調整

林茂盛說，縣府一直在推動免費營養午餐政策，沒有跳票問題，政策絕對會推行，縣長之前的說法較為保守，政策可視財源調整，有機會當然努力在今年推動，沒有反覆問題。

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