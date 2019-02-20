〈北部〉客庄掃墓 苗市公墓週六起交管

2019-02-20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕元宵過後就進入客家鄉親掃墓時節，苗栗市公所於廿三、廿四日及三月二、三日的兩個週末上午六點卅分到十一點卅分，將對第二、第四公墓實施車輛交通管制；其中，第二公墓採單側停車，第四公墓則派遣接駁車接送，請鄉親配合。

苗栗市長邱鎮軍表示，農曆年前公所已完成公墓除草作業，預計廿三、廿四日及三月二、三日的兩個週末假日，將進入掃墓尖峰期。

邱鎮軍說，第二、四公墓於過往掃墓時節，常造成一車難行，當天將進行交通管制，雖造成民眾的不便，實乃不得已，期望鄉親配合辦理。

第二公墓（大坪頂）部分，由龍岡道採單側停車，由中廣電台進入開始交管，至台十三線卅三公里處，車輛限定停放在道路左側。第四公墓因墓區內通道狹窄，規劃禁止車輛進入，但提供中型巴士免費接駁，於墓園入口處搭乘，採隨招隨停。

另，苗栗縣消防局表示，近來天候乾燥，掃墓謹記雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、冥紙不飛揚、記得滅餘燼、記得收垃圾的「四不二記得」，盼降低墓園火災，以免讓後人慎終追遠的美意，搞得先人們「灰頭土臉」。

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